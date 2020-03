Gianni Di Marzio: "Per 30mln darei via subito Lozano per prendere Boga, è fortissimo!"

Intervenuto a Marte Sport Live, Gianni Di Marzio ha dichiarato: "Per 30 milioni darei via subito Lozano. Un giocatore che prenderei subito è Boga del Sassuolo che consigliai a De Zerbi già diverse volte in Inghilterra. Conosco molto bene anche la sua famiglia. Inizialmente insisteva troppo nel dribbling ma ora è diventato fortissimo. Ripeto, lo prenderei subito dando via Lozano".