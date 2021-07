Gianni Improta: "Non sono d'accordo con una frase di Spalletti"

Gianni Improta, ex azzurro, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: “Non sono d’accordo con le parole di Spalletti. Non contano solo i giocatori perché è l’allenatore che deve tirare fuori il massimo dai giocatori”.

Sull'amichevole: "Queste partite sono utili per tornare in condizione. Spalletti avrà dato a ciascun giocatore un piano da seguire: sia per gli allenamenti sia per la dieta da seguire. Spalletti sta cercando di capire se i giocatori lo ascoltano e poi trarrà le sue conclusioni”.