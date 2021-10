Giannichedda: “Napoli inarrestabile, gioca bene e non prende gol”

A parlare del turno di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda: "Il Milan è una squadra che può disturbare molto le grandi favorite, anche perché ieri andare a fare una prova di forza a Bergamo contro l'Atalanta non è da tutti. La Dea ha giocato bene, chiaro che mancano giocatori importanti e quando l'Atalanta non ha quei tre o quattro giocatori fa difficoltà. Il Milan però è stato veramente forte, hanno consapevolezza, sanno che quest'anno può essere l'anno giusto, per cui vedo il Milan è veramente in alto. Pioli può dare fastidio. La seconda notizia è che il Napoli sembra inarrestabile, una squadra che gioca bene e non prende gol e questo in Italia è importante. Dybala? Deve giocare sempre. Bisogna imparare che contro la Juve le altre squadre mettono sempre quel cuore in più, dunque giocatori come Dybala è sempre utile averli perché ti cambiano la partita. Ormai non è solo forte tecnicamente ma anche mentalmente".