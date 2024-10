Giletti: "La morale non va in prescrizione, intercettazioni sull'Inter peggiori di quelle Juve"

vedi letture

Il conduttore di fede juventina Massimo Giletti, intervenuto su Radio Bianconera, ha parlato di diversi argomenti, partendo dall'inchiesta ultras. Di seguito le parole raccolte da Tuttojuve: "Questa situazione delicata del calcio italiano, da molto tempo mi domando come mai c'era un accanimento sulla Juve e su tutto il resto non succedeva nulla. Quest'indagine parte nel 2019 e c'è stato un morto che era un pezzo da novanta della criminalità. Boiocchi gestiva la curva, Bellocco? Ci è voluta la morte di un rampollo della mafia per dare un impulso alla situazione? Questo è il problema vero. Anche in altre curve c'è la criminalità. A Calciopoli ci siamo accorti, dopo anni, che le intercettazioni sull'Inter erano terribili, peggiori di quelle della Juve. Eppure qualcuno non le ha volute vedere. Quando si danno lezioni di morale a noi, qualcuno si sbaglia. La morale non va in prescrizione".

Il problema è vero: sono milioni di euro che incassano questi qui. Poi qualcuno dovrà spiegare come mai i parcheggi sono stati tolti a Inter e Milan, la società che ha vinto l'appalto è di Zaccagni, un signor nessuno. Silenzio totale in tutti questi anni, voglio capire cosa succederà. La Procura Federale? Vediamo cosa succederà, ho seri dubbi.

La Juventus? Ho due sensazioni, le dico da piemontese. Non ha capito che potere ha Roma. In questi ultimi anni, forte della capacità sportiva, ha tralasciato la presenza di un uomo forte a Roma che sappia gestire i palazzi. Poi sono scelte che si fanno: ricordo quando Bonucci diceva 'no' al patteggiamento. La Juve deve trovare un uomo che possa rappresentare nei palazzi. Uno storico avvocato friulano sarebbe l'uomo giusto. L'Inter in questi anni a Roma è molto presente".