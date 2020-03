Giletti sulla proposta Playoff: "Deve far fede la classifica all'ultima giornata"

Il conduttore Tv Massimo Giletti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla delicata situazione che sta vivendo il nostro paese per via dell'emergenza Coronavirus: "Non dobbiamo farci prendere dal panico. Ognuno di noi diventa responsabile. Playoff? Se si sospende il campionato, deve far fede la classifica all'ultima giornata. La proposta dei playoff è interessante.

Competizioni Europee? L'Uefa deve decidere e farlo in fretta. Il calcio non è bello a porte chiuse, ma se si va su questo provvedimento lo si deve fare ovunque".