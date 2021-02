Giordano alla Rai: "Gattuso è in sella, un nuovo allenatore farebbe una fatica tremenda"

Bruno Giordano, ex attaccante azzurro nel post-partita di Napoli-Atalanta ha parlato ai microfoni di Raisport dell'eventualità che il ciclo di Gattuso a Napoli possa chiudersi a breve: "Col presidente De Laurentiis può succedere tutto e il contrario di tutto. E' talmente spiazzante che non puoi prevedere la sua prossima mossa. Io credo che la stagione la finirà, l'eventuale separazione ci sarà a giugno. Si gioca ogni tre giorni e un nuovo allenatore farebbe una fatica tremenda. In questo momento Gattuso è assolutamente in sella".