Giordano: "Gasperini Maestro, l'ha vinta lui! Qualcuno spieghi una cosa ad ADL"

Antonio Giordano, giornalista, ha commentato su Facebook il trionfo in Europa League dell'Atalanta di Gasperini soffermandosi sulla bravura del tecnico.

Antonio Giordano, giornalista, ha commentato su Facebook il trionfo in Europa League dell'Atalanta di Gasperini soffermandosi sulla bravura del tecnico: "L’ha vinta lui, andando a giocare con la faccia tosta contro il Bayer. L’ha vinta con tre attaccanti, dando una dimostrazione di completezza e di pienezza calcistica che lo ripaga d’una carriera da Maestro. Perché si fa in fretta a dire Maestro ma anche tardi e lui lo era a Crotone e lo è stato nella Genova rossoblù e poi a Bergamo. Ha vinto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e di Lookman, con una padronanza tecnica e tattica indiscutibile.

Non so se Gasperini sarà l’allenatore del Napoli, fose sì, e però è chiaro che se fossi il presidente dell’Atalanta gli darei le chiavi per arrivare sulla luna. Ma se dovesse succedere, qualcuno spieghi a De Laurentiis, a quello che ha parlato oggi al Senato, che lui deve solo scegliere gli uomini per rifondare. E poi gustarseli in silenzio oppure riflettendo prima di andare in pubblico (o persino dinnanzi alla più autorevole assemblea del Paese) ad argomentare".