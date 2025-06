Giordano incredulo: "De Bruyne-Napoli quasi irreale, è uno dei più forti degli ultimi decenni"

"Non conta l’età, De Bruyne sarebbe un colpo eccezionale per il Napoli, parliamo di uno dei più forti centrocampisti degli ultimi decenni, darebbe qualità ed autorevolezza al centrocampo azzurro, già molto forte così com’è. Se un anno fa, con Anguissa e Lobotka, il Napoli – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - poteva vantare di avere una delle migliori linee mediane d’Italia, con le aggiunte di Mc Tominay e poi di De Bruyne, oltre a Gilmour, avrebbe il migliore in assoluto. Sin quando non vedrò il belga con la maglia azzurra, tuttavia, non ci crederò, ma non perché il Napoli rischia di non acquistarlo ma perché mi sembra quasi irreale questo rinforzo, talmente è importante.

Cosa ne penso di Nusa al Napoli? Come fai a pensare male di un calciatore di quel livello?! Però costa già 50 milioni di euro: sono tanti... Se il Napoli deve spendere qualcosa come 200 milioni in questo mercato, andando a prendere Nusa ne restano solo 150... Ci sono alternative meno costose, c'è Ndoye del Bologna, un esterno di qualità estrema. Sono spudoratamente fazioso: i talenti che scova Sartori vanno presi sempre, ad occhi chiusi. Il Napoli pensa anche ad un vice di Di Lorenzo: l’idea porta a Bellanova, ma è solo un gradimento, non ancora una trattativa”.