Video Delirio per De Bruyne a Villa Stuart: folla incredibile! Al via le visite mediche

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 10:23 In primo piano

Kevin De Bruyne poco prima delle 10.20 è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per le visite mediche di rito. Tantissimi i tifosi ad attenderlo. Folla incredibile, tutti per Kdb, il belga arrivato a parametro zero al Napoli dopo la fine della sua avventura al Manchester City. "Kevin, Kevin, Kevin" l'urlo della folla, dei tifosi, con i giornalisti presenti ad aspettarlo.

Ora le visite mediche. Segui la sua giornata live su Tuttonapoli. Affare a parametro zero, accordo biennale con opzione per un altro anno, operazione da circa 25 milioni complessivi con i 10 milioni di bonus alla firma e l'ingaggio netto per 2-3 anni. Ecco il video al momento del suo arrivo: