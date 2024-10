Giordano vede una corsa a 2: "Scudetto a Inter o Napoli. E se Lukaku fa il Lukaku..."

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, crede fortemente alla possibilità di vincere lo Scudetto.

Lo ha detto lui stesso a La Gazzetta dello Sport: "O lo conquista la squadra di Conte o l'Inter. La Juventus senza Bremer ha perso un potenziale enorme e poi deve sperare che a Vlahovic non venga un raffreddore. Il Milan mi sembra condizionato da Leao".

Chi è l'attaccante più completo in A?

"Lautaro, il più attaccante, quello che vede la porta. Ha fatto 24 gol e se Calhanoglu gli avesse lasciato i suoi 10 rigori... Kvaratskhelia invece è un piacere per gli occhi, un marziano che 2 anni fa, appena arrivato in Italia, sedusse chiunque, me compreso. Il primo Kvara era immarcabile, se ritrova quegli spunti... Il fuoriclasse che sposta, con tutto il rispetto per i giocatore, è Conte. E con lui Lukaku sa come riemergere, entrerà in condizione per le gare che contano, quelle che stanno arrivando".

Le variabili per il trionfo?

"Lautaro e Thuram sono avanti, hanno una stagione di esperienza alle spalle. Contro la Roma, nel primo tempo, è bastato uno sguardo".

Le prospettive da considerare?

"Se Lukaku fa il Lukaku, diciamo quello che è stato all’Inter, allora la forbice si restringe".