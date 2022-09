Giuntoli: “Ndombele fuori condizione, ora è meglio nel 4-3-3. Spalletti lo farà crescere”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nel corso dell’intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche delle condizioni di Ndombele

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nel corso dell’intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche delle condizioni di Ndombele: "E' un po' fuori agonismo, ha grandi qualità ma si nota anche che fa fatica perchè gli manca la partita. Deve essere bravo il mister a farlo entrare in condizione piano piano. L'avevamo trattato già qualche anno fa, i buoni rapporti con il Tottenham ci hanno agevolato. Se ha grande condizione può giocare anche a 2. In questo momento secondo me è meglio a 3 così si può dividere il campo con più giocatori. Credo sia meglio faccia la mezzala in un 4-3-3. C'è un diritto di riscatto con il Tottenham anche se molto alto".