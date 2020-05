Gli idoli di Ospina: "Guardavo Higuita in Colombia e Buffon in Europa, un bell'esempio per tutti"

Ogni bambino che si avvicina al mondo del calcio sceglie degli idoli. Quei calciatori che più di altri li appassionano. E per David Ospina, portiere del Napoli, il discorso è lo stesso. Quand'era ragazzo, l'estremo difensore azzurro aveva più modelli, come ha spiegato nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quand'ero piccolo guardavo René Higuita. Era un mito e continua ad esserlo per i colombiani, per tutto ciò che ha fatto, a cominciare dallo scorpione a Wembley. Al di fuori della Colombia, invece, guardavo sempre Buffon. Gigi ha fatto cose spettacolari, ha vinto tanto nella sua carriera. E' un grande uomo, un bell'esempio per tutti i giovani portieri. A volte tra portieri ci sentiamo, c'è un bel rapporto".