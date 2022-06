Gnonto: "Studiare è bello. In Svizzera a 18 anni io gioco titolare"

"Studiare è bello. In Svizzera a 18 anni io gioco titolare". Parole di Wilfried Gnonto, il latinista che incanta tutta l'Italia

"Studiare è bello. In Svizzera a 18 anni io gioco titolare". Parole di Wilfried Gnonto, il latinista che incanta tutta l'Italia. Il Messaggero regala spazio al talento dello Zurigo nel taglio alto della prima pagina di oggi, evidenziando come nel 2020 abbia rifiutato un contratto con l'Inter per giocare e crescere all'estero. Nato in Piemonte da genitori di origine ivoriana, ha studiato al Liceo classico: "Anche per fare il calciatore serve cultura".