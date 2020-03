Gravina e lo Scudetto: "Non assegnarlo ipotesi remota. Idea playoff accolta bene dall'Uefa"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sportitalia, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato delle varie soluzioni per terminare la stagione in corso, segnata dalla lotta al coronavirus: "Abbiamo un nemico subdolo, dobbiamo sconfiggerlo rapidamente perché la tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto. Questo virus va sconfitto velocemente. I campionati di calcio devono trovare una loro definizione, abbiamo l'esigenza di dare certezza per il futuro. L'unica certezza è il completamento dei tornei, tutto dipende dal tempo a disposizione. Se c'è poco tempo, mi sono permesso di consigliare i playoff ed i playout. Anche la UEFA ha accolto piacevolmente questa mia idea, può essere anche un modo per dare maggior appeal ai campionati. L'altra ipotesi è quella del congelamento della classifica. C'è un'altra ipotesi, io la cito perché va citata ma la escludo: quella di non assegnare il titolo. Il problema è che non si tratta solo del titolo, noi abbiamo l'obbligo di comunicare alla UEFA chi va in Champions ed in Europa League e dobbiamo sapere chi sale e chi scende di categoria. Io mi auguro che riusciremo a finire il campionato, vorrebbe dire che avremo sconfitto il virus".