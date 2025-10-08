Gravina: "Maglia dell'Italia è storia, non nostalgia. Responsabilità con Gattuso e Buffon"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato direttamente dal nuovo Museo del Calcio di Coverciano, ristrutturato tra nuovo ingresso, corte e un nuovo campo da calcio. "Sono particolarmente orgoglioso di prendere parte a questo evento. Il museo del calcio, del nostro calcio, è un luogo fisico e per questo devo ringraziare Matteo Marani e la sua fisicità è particolarmente abbellita e ristrutturata, oltre che ammodernata".

E ha aggiunto in seconda battuta: "Prima ricordavamo con qualche amico la struttura di qualche anno fa, dell'entusiasmo che ha accompagnato l'evoluzione del museo. Per questo ringrazio Matteo per l'impegno e la dedizione per migliorarlo continuamente. Ma è anche il luogo di un patrimonio immateriale, perché testimonia e conserva delle testimonianze significative che custodisce, ma che ha voglia e impegno di tramandare alle future generazioni. È un luogo vivo, dove ogni oggetto e piccola testimonianza all'interno di questo museo parla, racconta storia, aneddoti di gioia, esaltazione e momenti di sofferenza e criticità.

Tanti piccoli pezzetti che vanno a comporre un puzzle straordinario, che poi è l'identità collettiva del calcio e del nostro Paese che alle volte si incrociano. Un grazie di cuore, per l'impegno e ciò che circonda il nostro museo. Lo considero una forma di dialogo tra passato, presente e futuro, io sono particolarmente felice che questa testimonianza possa vantare la presenza di due campioni del Mondo come Gigi Buffon, Rino Gattuso, un campione d'Europa come Gigio Donnarumma. Dà il grande senso di responsabilità di vestire la maglia azzurra, che come sappiamo è storia e memoria. Questa sera dobbiamo ricordare che la memoria non è nostalgia, ma responsabilità. E la presenza di questi grandi campioni e l'impegno da parte nostra è adempiere al grande senso di responsabilità. Grazie a tutti".