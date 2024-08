Gravina: "Scudetto? Con Conte al Napoli e Thiago alla Juve sarà più combattuto"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato del prossimo campionato, della nazionale, del futuro dello sport e tanto altro. "Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto - ha raccontato -. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milan possono ridurre il gap con l’Inter. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna".

Secondo Gravina quindi si prospetta una stagione piena di sorprese, nonostante molti italiani non abbiano ancora superato il flop dell'Italia all'Europeo: "Nemmeno io ho ancora assorbito la delusione. Però in Figc abbiamo reagito: Buffon è a tempo pieno nel Club Italia come ds, stiamo attivando la consulta dei dirigenti per creare una sinergia sempre più solida con le società e abbiamo rafforzato il lavoro delle nostre giovanili, che negli ultimi due anni ci hanno fatto esultare per i titoli europei U19 e U17, coinvolgendo in Nazionale anche il coordinatore Viscidi. Ma tutto questo non basta se non cambia la cultura dei club che dovrebbero investire maggiormente sui giovani italiani". Nonostante il tracollo azzurro, però, Gravina rimane fermo sui suoi passi e, in merito alla sua eventuale ricandidatura, risponde "Lo ribadisco: con la massima serenità deciderò sulla mia candidatura dopo aver modificato lo statuto, confrontandomi con le componenti come ho sempre fatto".