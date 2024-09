Graziani contro certi commentatori: "Alcuni mi danno fastidio, a volte abbasso l’audio"

"Quando sento certi commentatori di calcio, abbasso l'audio e guardo le partite senza commento". Così parla l'ex calciatore Ciccio Graziani, intervistato dal quotidiano La Verità: "Alcuni commentatori sono appetibili, perché ascoltandoli faccio più o meno le stesse riflessioni. Io trovo che gli ex calciatori dovrebbero insistere più sulle cose che conoscono, quello che hanno vissuto ad esempio far notare come un certo tiro in porta sia stato sbagliato perché la postura del corpo non era corretta, non raccontarci situazioni tattiche che vengono estremizzate.

Non voglio fare nomi, ma quando c’è qualche commentatore abbasso l’audio vedo la partita senza telecronaca. A volte ci sono interventi fuori luogo e stucchevoli he danno fastidio" ha dichiarato Graziani".