Graziani furibondo: "Errore da 1^ categoria! I giocatori dovrebbero prendersi a schiaffi"

© foto di tv

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dell'errore difensivo del Napoli nella sfida col Cagliari: "Un errore così non si fa neanche in prima categoria. Dove poteva andare?. Si sta dietro e gliela lascio anche prendere. I giocatori dovrebbero prendersi a schiaffi per un gol così al 96’. Un peccato perché dopo un brutto primo tempo poi il Napoli l’aveva vinta, anche creando diversi presupposti".