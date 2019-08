Graziani: "James per il salto di qualità. È difficile da rivendere in futuro ma ADL lo prenderà"

L'ex attaccante Ciccio Graziani è stato tra i protagonisti del "Processo", trasmissione in onda su Radio Sportiva.

Su Lukaku: "Il campo dirà se è un buon affare, di sicuro questo acquisto rafforza l'immagine dell'Inter. Chi lo ha preso ha fatto le giuste considerazioni, è uno degli attaccanti più forti tra quelli che ci sono a giro. Bisogna vedere se saprà adattarsi al calcio italiano, soprattutto in fase difensiva. La nostra tattica mette in difficoltà tanti giocatori ma Lukaku ha tutte le caratteristiche per farcela".

Su Icardi: "Il fatto che l'Inter stia resistendo sulla sua posizione è un punto a favore della società. Diventa un problema serio tenerlo a queste condizioni per altri due anni. I nerazzurri pensano di poter risolvere la questione prima della fine del mercato".

Sul mercato del Napoli: "In ordine di gradimento metterei James, Everton e Lozano. De Laurentiis non sta prendendo il colombiano a titolo definitivo perché poi sa che farebbe fatica a rivenderlo in futuro, ma rispetto agli altri due permetterebbe alla squadra azzurra di fare il salto di qualità. Ho l'impressione che alla fine prenderà James presentandolo davanti ai tifosi come la ciliegina sulla torta. Il Napoli sta facendo dei grandi campionati ma purtroppo per lui c'è la Juventus che è stata nettamente superiore".