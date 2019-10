Graziani: "Kjaer non guarda la palla ma Llorente, per me c'è rigore"

Francesco Graziani, ex calciatore del Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Sportiva: "Kjaer non guarda la palla ma Llorente. Prima c'è il fallo dello spagnolo, poi quello del danese. Se non hanno chiamato Giacomelli al monitor significa che l'errore non è chiaro ed evidente. Per me era più rigore che no"