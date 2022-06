Gregucci: “Koulibaly è un top difensore, se il Napoli se ne priva si crea un problema”

Angelo Gregucci, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto alla trasmissione “A Tutto Mercato” a TMW Radio per commentare vari temi legati all'attualità:



Il mercato dei difensori sta prendendo il vivo, che ne pensa?

“Se la Juventus non vende De Ligt a una cifra maggiore degli 80 milioni secondo me fa un errore enorme. Il mercato è fermo ma se avete notato quello riguardo ai difensori centrali è molto attivo, perché sono diventati una merce molto rara. Dicevo che è un errore enorme perché non troverai mai un 1999 con l’esperienza dell’olandese. Koulibaly è un top difensore ma è più datato e il Napoli se se ne priva si crea un problema. Le offerte davvero ricche in realtà vengono dall’Inghilterra più che dall’Italia”.