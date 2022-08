Griglia scudetto, Albertini: "Napoli in seconda fascia con Milan, Roma e Atalanta"

L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera per analizzare la corsa Scudetto.

L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera per analizzare la corsa Scudetto: "Diciamo che non si può nascondere ed è in seconda fascia per il successo finale con Milan, Napoli e Atalanta. Mi piace come sta operando perché sta ponendo le basi per costruire una squadra importante. Mou è uno straordinario catalizzatore di attenzione ma attorno a lui sta nascendo un bel gruppo".