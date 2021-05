Guardiola e l'uscita dal basso: "Se non esci bene e la butti veloce, ti torna in difesa..."

Tra i tanti temi analizzati ieri alla Bobo Tv su Twitch, Pep Guardiola ha spiegato anche il concetto tanto discusso e attuale della costruzione dal basso: "Cruijff voleva i migliori giocatori dietro. Se non si esce bene da dietro, la palla arriva in cattive condizioni agli attaccanti. Il processo di costruzione si fa per loro, perché ricevano bene e possano fare il loro. Se butti la palla avanti velocemente, ti arriverà altrettanto velocemente indietro in difesa, questo è sicuro", sono state le parole del tecnico del Manchester City.

"Amen", la risposta di Daniele Adani allo spagnolo, del quale l'ex difensore è non a caso un grande ammiratore.