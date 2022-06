Guido Clemente di San Luca: "Spalletti corresponsabile con ADL per l'addio di Mertens"

"Che Il Napoli non riesca ad accontentare le richieste di Mertens per difficoltà finanziarie è un falso".

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni sulla vicenda Mertens.

“La vicenda AdL-Mertens è raccontata in maniera non veritiera. Usciamo fuori dalle ambiguità. Che Il Napoli non riesca ad accontentare le richieste di Mertens per difficoltà finanziarie è un falso. Rappresentato come tale da una stampa che non fa bene il suo mestiere. Se si considerano con attenzione le parole di De Laurentiis e la circostanza dell’email uscita fuori inopinatamente , l’epilogo che va maturandosi è il frutto di una precisa scelta, tecnica e umana, di AdL. Non v’è alcunché di impossibilità finanziaria.

L’ingaggio chiesto dai legali di Mertens (2,5, quasi la metà dell’ingaggio attuale) è perfettamente dentro i parametri del ridimensionamento. Il restante (1,5) corrisponde al costo del cartellino (che è fisiologico per un giocatore svincolato) e non incide sul monte ingaggi. La verità è che AdL non riconosce a Dries il valore che ha, obiettivamente, sia sul piano tecnico-agonistico, sia sul piano simbolico. Ed è chiaro che Spalletti sia pienamente corresponsabile di questa scelta. I giornalisti spingano i due a dire la verità, così tornando a fare il loro mestiere come si deve”