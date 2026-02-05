Hazard: "Conosco Napoli per Mertens, felice ora ci siano De Bruyne e Lukaku"

vedi letture

Il legame con Antonio Conte e con alcuni volti chiave del calcio belga riporta Eden Hazard a parlare di Napoli. L’ex fantasista di Chelsea e Real Madrid, intervistato da Il Mattino, ha condiviso pensieri e ricordi legati al tecnico azzurro e a due suoi storici compagni di Nazionale come Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

Parole cariche di stima soprattutto per l’attaccante: “Romelu è un campione vero. Non è soltanto un bomber infallibile, ma anche una persona splendida. Se sta bene può dare una mano enorme al Napoli, e Conte questo lo sa: lo ha voluto fortemente per puntare allo scudetto poi vinto”.

Hazard si è soffermato anche su De Bruyne: “Mi ha fatto piacere vederlo in azzurro. Conoscevo già il club grazie a Mertens e spero che, una volta superato l’infortunio, possa aiutare la squadra. Le sue qualità sono intatte e il suo contributo può essere decisivo nella volata finale”.