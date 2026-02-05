D’Agostino s’infuria: “Troppe partite? Solo lamentele, Conte aveva Vergara! Chivu li fa riposare…”

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista e allenatore, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio e si è soffermato sulla polemica di Conte sul calendario: "Noi ci lamentiamo sempre a fatto compiuto, ma le soluzioni devono trovarle gli allenatori. Prendono 8 milioni di euro l'anno. E non parlo solo di Conte. Ci lamentiamo sempre perché c'è sempre una criticità in Italia. In Inghilterra sono quindici anni che fanno 180 partite l'anno eppure vanno a 200km/h e guarda caso vincono sempre loro.

Stiamo sempre parlando di gente che esprime un concetto, sempre non costruendo, sempre lamentandosi. Noi siamo il popolo delle lamentele. I giovani devono giocare di più, poi arrivano tra i grandi e si gioca troppo? E' un cane che si morde la coda. Fai esordire giocatori della Primavera in Coppa Italia. Chivu ha fatto riposare i due quinti e ha fatto esprimere due giovani. Se a qualcuno fa male l'adduttore, metti il giovane. Vergara ora è esploso, ma se la squadra era al completo Vergara manco a nascondino lo facevano giocare a Napoli".