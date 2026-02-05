Vergara svela: "C'è un ruolo in cui mi esprimo al meglio, ma posso fare un po' tutto"

Antonio Vergara, trequartista del Napoli, nella sua intervista a Radio Crc si è soffermato anche sul suo ruolo preferito: "In questi anni ho sempre giocato sulla trequarti, mi sono sempre trovato bene ed è dove riesco, secondo me, ad esprimermi al meglio: poi ho giocato mezzala, quinto, esterno, ho fatto un po' tutto.

Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo".