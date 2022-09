Higuain confessa: "Presto darò l'addio al calcio e vivrò negli USA, non posso tornare in Argentina"

"A Miami sono felice. Qui negli Stati Uniti è diverso, c'è molta meno pressione".





Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di ESPN: "Sto in un gran momento dal punto di vista sportivo e umano. Quando stai bene umanamente e mentalmente, è difficile che stare male dal punto di vista sportivo. Mi diverto in campo come quando ero bambino e giocavo in piazza o al parco, senza l'esposizione mediatica e la pressione".

Sul suo futuro: "Allenatore, giornalista? No. So che si avvicina il momento in cui mi ritirerò dal mondo del calcio, ma non ho ancora preso una decisione. Sono pronto per il futuro, sono in un'età in cui mi interessano altre cose e penso di stare fuori da questo ambiente che ho vissuto tanti anni, con tutta quell'esposizione mediati, voglio di dedicarmi ad altro. Nel futuro non mi vedo vicino al calcio. Voglio vivere qui negli Stati Uniti. Purtroppo non avrei mai pensato che avrei detto di non voler tornare in Argentina, per i miei amici, per la mia famiglia, ma non si può. Non si può per l'insicurezza, per l'inflazione, per le condizioni in cui vive la gente. Parlo con i miei amici ed ogni giorno è peggio".

Sul calcio negli USA: "A Miami sono felice. Qui negli Stati Uniti è diverso, c'è molta meno pressione".

Su Messi: "Non so cosa farà nel suo futuro. So che a giugno gli scade il contratto. Messi è come Maradona, non può vivere in nessun luogo. Sarà una sua decisione. Se venisse in MLS sarebbe una rivoluzione straordinaria, senza dubbio".