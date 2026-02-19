Hojlund: "Senza infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"

Dove sarebbe potuto arrivare il Napoli senza tutti i problemi fisici che hanno segnato gran parte della rosa? A rispondere all’interrogativo è stato Rasmus Hojlund nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino: “Chi può dirlo… Abbiamo comunque dimostrato di avere giocatori all'altezza come Vergara. Nel calcio funziona così, non puoi programmare qualcosa prima dell'inizio della stagione. Non so dove saremmo potuti arrivare, ma so che ora saremmo più vicini all'Inter e tra le migliori sedici d'Europa".