Atalanta-Napoli, arbitra Chiffi con Aureliano al Var: la sestina completa

Atalanta-Napoli, arbitra Chiffi con Aureliano al Var: la sestina completa
di Fabio Tarantino

Sarà Chiffi l'arbitro di Atalanta-Napoli, match in programma domenica alle 15 a Bergamo. Al Var c'è Aureliano. Ecco la sestina completa: 

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:     ZUFFERLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     DI PAOLO