McTominay ci sarà a Bergamo? Fabbroni: "Segnali contrastanti. Io ho una sensazione…"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "L'Atalanta giocherà contro il Napoli con la squadra migliore da mettere in campo. Ha già un paio di defezioni importanti. Dall'Europa viene fuori un'Italia mazziata. Questo fa capire che con la formula della Champions le italiane devono fare sempre gli straordinari se non aumentano i giri del motore. Questo turno di campionato può essere una distrazione, altrimenti si prospetta un horror italiano in Champions. È vero che il Napoli ha fatto una brutta figura, ma mi sembra che le brutte figure sono ancora in essere. Forse l'Inter ha più chance per ribaltare il punteggio contro il Bodo Glimt. Juve e Atalanta hanno partite difficili. Il Milan continua ad essere una squadra con giudizio sospeso. Anche ieri non è riuscita a vincere, ma non perde neanche. È una costante. Se il Napoli avesse energie in più da mettere nel motore...il Milan non è lontanissimo. Bisogna guardarsi un po' anche le spalle.

Gesto di Fabregas? Sono eccessi comportamentali. C'è una diversità di atteggiamenti di quello che bisognerebbe avere in una competizione sportiva. Non so quanto giocano pressioni, social, tifosi, i nervi però saltano troppo velocemente. Stride ancora una volta l'incapacità di molti attori di questo palcoscenico di giocare dei ruoli giusti. Gli arbitri dov'erano? C'è tutto un mondo fuori contesto. E che stride con l'immagine dell'Italia alle Olimpiadi, i quali atleti vincono o perdono sorridono sempre..poi sposti il canale e vai nel sistema calcio. Sembra che stai completamente da un'altra parte, in cui usano termini come guerra e battaglia.

Sensazioni su McTominay? Io vorrei McTominay in campo sempre, lo tengo anche al Fantacalcio (ride ndr). Mi sembra di vedere dei segnali contrastanti. Così come si capiva già prima della diagnosi su Rrahmani che bisognava stendere un bel velo sopra. In questo momento è molto probabile la soluzione doppio play Gilmour-Lobotka che consentirebbe di avere due uomini di palleggio e non è una cattivissima soluzione. Su McTominay non sono così convinto che giochi".