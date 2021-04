Hugo Maradona: “Diego difendeva i deboli, non sarebbe d’accordo con la Superlega”

Hugo Maradona, fratello di Diego ed ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. “Diego non sarebbe d’accordo con la Superlega. Lui difendeva i più deboli, ora si parla di una lega dei più potenti, non mi sta bene. Napoli in Superlega? Per me non deve accettare, ma sarà molto difficile che il Napoli sia coinvolto nel progetto. Sarebbe una mancanza di rispetto verso le altre società”.