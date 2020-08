Hugo Maradona: "Diego tiferà Napoli, di Barcellona non ha dei bei ricordi"

Hugo Maradona, fratello di Diego, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Diego non ha bei ricordi del Barcellona, ha vissuto due anni così così. Sabato sera tiferà Napoli. Diego parla sempre e solo di Napoli, non parla di nessun'altra squadra. Quando ha deciso di andare al Napoli noi, come famiglia, l'abbiamo appoggiato. Al Barcellona ha avuto tanti problemi. Napoli è stata una scelta di vita, fatta per la gente perché i napoletani sono come noi argentini".