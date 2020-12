Hugo Maradona: "Eredità? Non mi interessa, è Napoli il regalo più bello che mi ha fatto Diego"

Hugo Maradona, fratello di Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera dopo la scomparsa del Pibe de Oro.

Dopo la sua morte ne sono spuntati altri, si è già scatenata una guerra legale per l’eredità?

"I figli di Diego devono stare sereni. Li ha amati molto, ha guadagnato anche per loro, ed è giusto che soltanto a loro vada la sua eredità. Questa caccia al tesoro degli ultimi giorni è molto triste".

L’eredità

"A me non interessa, giusto vada ai figli. Il suo regalo? Una sveglia di Topolino e... NAPOLI"

Lei si aspetta qualcosa?

"Non mi interessa".

Il più bel regalo che ha ricevuto da suo fratello?

"Mi ha portato a NAPOLI, lo ringrazierò sempre. Vivo qui e in questo momento l’amore dei tifosi per Diego attenua il mio dolore. Poi, c’è anche una sveglia".

Una sveglia da tavolino?

"Esatto, a forma di Topolino, il personaggio Disney. Mi rimproverava che dormivo troppo, gli dissi che non avevo una sveglia e lui me la fece avere. Grande e con un trillo forte. Ora l’ho passata a mio figlio Tiago che ha 23 anni. Diego è stato il suo padrino".

Diego pubblico?

"È stato il più grande calciatore di tutti i tempi. Un extraterrestre. Tutti devono ricordarlo in campo: il suo mondo, la sua vita. Per il resto lasciamolo stare in pace almeno adesso. È già stato giudicato abbastanza, mi pare. Per tanti è stato un business vivente, ma con noi era una persona normale. Siamo figli degli stessi genitori, lui ad un certo punto è andato a mille. Ma quando ci ritrovavamo eravamo uguali, i ragazzi di Lanus".

A pensarci oggi, avrebbe potuto fare di più per lui?"

"Facile adesso dire di sì, ma lui aveva la sua vita. Ed era difficile entrarci".