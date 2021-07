Hugo Maradona: "L'inaugurazione dello stadio sarà emozionante, ci sarò ma aspetto l'invito"

Hugo Maradona, fratello di Diego, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il 29 luglio sarò presente all'inaugurazione dello stadio nel nome di mio fratello Diego. Sarà per me una grandissima emozione. Aspetto solo l'invito ufficiale. Italia-Argentina a Napoli sarebbe emozionante. La Copa Maradona arriverebbe proprio nell'anno in cui l'Argentina ha vinto la Copa America e l'Italia gli Europei. Diego da lassù sta facendo miracoli: spero adesso lo faccia anche per il Napoli".