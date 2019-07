Hugo Maradona su Icardi: "I problemi che Diego ha con lui vanno al di là del valore del calciatore"

Hugo Maradona, tecnico ed ex calciatore argentino, fratello del Pibe de Oro, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissioneRadio Goal, dove ha commentato e ricordato l'annuncio di Diego al Napoli e rilasciando alcune considerazioni in merito alla rimbalzata questioni Icardi. Queste le sue parole: "Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu giornata speciale che segnò l'inizio dell'immenso amore lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare.

Icardi-Napoli? I problemi che ci sono tra lui e Diego vanno al di là delle potenzialità del giocatore e del colore della maglia che indossa. L'argentino sta facendo di tutto per restare all'Inter che, però, è deciso a cederlo".