CdM, Scozzafava: "A Mazzarri piace il Napoli, l'avrei visto bene a stagione in corso"

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuta Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno. “Il Napoli è stanco nelle gambe e nella testa – ha detto Scozzafava a Radio Crc – la squadra avrebbe bisogno di una scossa”. Per il momento Gattuso resta ancora alla guida della squadra. “Sino alla sconfitta di Bergamo anche io credevo che Gattuso fosse il meno colpevole – ha detto Monica Scozzafava a Radio Crc – però ho visto che il tecnico fa difficoltà nel risollevare il Napoli. E’ ovvio che le assenze pesano, soprattutto quella di Mertens. Però nelle ultime settimane era lecito attendersi qualcosa in più. Il discorso vale anche per i calciatori. A parole tutti si dicono al fianco di Gattuso, ma i fatti dimostrano altro”.

SOSTITUTO? - Nel caso Gattuso venisse esonerato, non sarebbe semplice trovare un allenatore in corsa. “Avrei visto bene Mazzarri a campionato in corso – ha detto Monica Scozzafava a Radio Crc – nelle ultime settimane ci siamo sentiti e Mazzarri mi ha sempre ripetuto che il Napoli è una squadra forte in grado di nutrire ambizioni. Per il momento sulla panchina del Napoli nulla è cambiato. Per la prossima stagione, invece, spero che la società punti su un tecnico di esperienza. Non sarebbe il caso di provare altre scommesse”.

SU OSIMHEN - Anche perché in questa stagione il Napoli ne ha vinte poche. Vedi Osimhen. “Nonostante Osimhen non si stia esprimendo al meglio – ha detto Monica Scozzafava a Radio Crc – bisogna sottolineare che la squadra non lo mette in condizioni di rendere meglio di come sta accadendo ora”. Infine, una battuta sul silenzio stampa. “Non ne vedo l’utilità – ha chiuso Monica Scozzafava a Radio Crc – i tifosi meriterebbero delle risposte. E’ stata una decisione della società, che ovviamente non mi trova d’accordo”.