CdM, Scozzafava: "Più importante la gara di domani che con la Juve, uscire sarebbe devastante"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuta la giornalista e capo dello sport al Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava. “Domani on può andare male ma il Napoli deve stare concentrato allo stadio di Bergamo perché secondo me domani è una partita molto molto importante e per quanto mi riguarda addirittura più importante di quella di sabato contro la Juve. In primis perché arriva prima e quindi la partita che arriva prima è sempre la più importante di quella che arriva dopo, ma perché dal punto di vista psicofisico uscire dalla competizione sarebbe devastante.

Mi auguro veramente che già da domani si riesca ad invertire un po' questa rotta che non è tanto una rotta di risultati ma è una rotta di prestazioni e di convinzione della squadra e quindi io mi auguro veramente con tutto il cuore che Gattuso ci riesca perché poi non dimentichiamo quando è arrivato Gattuso dove era il Napoli. Mi auguro veramente di invertire la rotta con un colpo di spugna per togliere questa negatività perché io penso che poi la negatività si autoalimenta e quindi insomma il calciatore diventa più scoraggiato e ansioso”.