CdS, Giordano: "Pellegrini? Non lo avrei ammonito, è stata una furbata"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: "L’atteggiamento di Pellegrini che si fa squalificare in vista del Napoli? Fossi stato nell’arbitro Manganiello non l’avrei ammonito. Queste sono le furbate di un calcio che purtroppo ci appartiene, ne abbiamo viste altre. Non ne faccio un dramma ma è una questione di etica. Gli episodi alla fine di un campionato si compensano? Una sciocchezza. Vogliamo parlare del rigore di Bergamo? L’ha visto tutto lo stadio. Non mi piace la dietrologia ma queste cose danno fastidio. Di Bello non vede un rigore ma poi al VAR ci mettono un minuto per dirgli che è rigore? Ci volevano 5 secondi. Noi pensavamo che con il VAR sarebbero scomparse le polemiche, invece sono state alimentate".