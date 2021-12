CdS, Giordano sul sostituto di Manolas: "Faccio un nome, ma credo si prenderà altro"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: “Penso che il Napoli sia nella condizione di conquistare almeno uno degli obiettivi per cui sta lottando. Se il Napoli avesse perso a San Siro, la Juventus sarebbe a 2 punti.

Centrale di difesa per gennaio? Bisogna capire chi esce e chi è disponibile per contenuti tecnici ed economici. Non si possono prendere 30 milioni e buttarli nel mercato. Bremer non mi dispiace ma credo che ci sia la chance di prendere altro. Questa stagione è la rivincita di Cristiano Giuntoli, un anno fa sommerso dalla ventata dissacratoria che si è ritrovato addosso ma evidentemente su certi giocatori aveva visto giusto”.