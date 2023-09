Cds, Polverosi: “Non si può vedere Di Lorenzo fare quella partita in Macedonia..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Non ho avuto belle sensazioni su Spalletti e la sua Nazionale. Luciano rientra tra i primi 10 allenatori al mondo, ma fare il commissario tecnico è un altro mestiere. Lo abbiamo visto già nella questione Chiesa e Pellegrini. Se alleni un club, due calciatori così li valuti giorno dopo giorno e non li mandi a casa. Da CT, invece, hai una responsabilità diversa... Diventa quasi un ruolo politico. Gli auguro di avere successo e di riuscire anche in questo nuovo capitolo, ma ripeto: la Nazionale è un altro mondo. Contro l'Ucraina, ora, mi aspetto una squadra che capisca la gravità del momento.

Si rischia di non andare all'Europeo, in maniera molto concreta. Questi siamo, al momento: ovvero poco contro le big, ma contro Macedonia e Ucraina dobbiamo essere di più. Non è permesso a Di Lorenzo, capitano dei campioni di Italia, fare la partita moscia che ha fatto. Così come bisogna chiedere di più a Barella, che è rientrato tra i primi 30 del Pallone d'Oro. E dobbiamo chiedere e pretendere di più da Donnarumma, che fa il portiere nella squadra più ricca al mondo. Anche Tonali, è costato 80 milioni di euro e deve dare di più. È vero che gli stranieri rallentano le scelte della Nazionale, ma il materiale c'è e non bisogna crearsi alibi. Dobbiamo pretendere di più dai calciatori e dall'allenatore: Spalletti è uno dei migliori allenatori al mondo e deve dimostrarlo anche in Nazionale".