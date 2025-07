Conte attende altri colpi: "Ad oggi rosa non ancora strutturata per tutte le competizioni…"

vedi letture

Antonio Conte attende altri rinforzi dal mercato. Intervenuto oggi in conferenza stmapa direttamente dal ritiro di Dimaro-Folgarida, l'allenatore azzurro ha parlato dell'organico attualmente a sua disposizione: "Quando hai tante competizioni non puoi fare il titolare ed il non titolare, ci sarà spazio per tutti perciò c'è esigenza di implementare una rosa non strutturata ed ancora oggi non è strutturata per tutte le competizioni. Lo stiamo facendo in maniera mirata per il presente ma anche molto sul futuro, arrivano giocatori che a parte De Bruyne hanno dimostrato di essere di buona prospettiva ma non hanno ancora raggiunto il picco e io dovrò essere bravo a migliorarli e farli crescere per alzare ancora di più il livello.

Il mio lavoro sarà fondamentale, molti hanno scelto questa situazione anche perché può migliorare la loro carriera e anche per Lucca, Lang, Marianucci che ha 21 anni, presto Beukema, parliamo di giocatori buoni ma che sanno che loro per primi vogliono crescere e questo porterò benefici nel tempo. Prendi ad esempio Amir, l'hai preso dal Verona, oggi è un calciatore importante, non era così quando l'abbiamo preso, lo stesso per Marianucci e gli altri, l'importante è prendere chi sposa la causa, il lavoro, la serietà, l'appartenenza.