Cds, Salvione:” Quando torneranno alcuni giocatori, il 4-2-3-1 sarà il modulo ideale"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione:

Su Gattuso: “La situazione dal punto di vista ambientale e comunicativo si è un po' tranquillizzata. Ovviamente la sua posizione è in bilico ma c'è la speranza di proseguire continuando a fare risultati positivi anche se poi il calendario del Napoli è molto difficile perchè è la squadra che giocherà più partite nel mese di febbraio partendo dalla doppia sfida di Coppa e campionato con l’Atalanta e poi con la Juve.

Sul sistema di gioco: “Il Napoli non ha un solo spartito al quale affidarsi. A inizio anno si è giocato con questo 4-2-3-1 che probabilmente attende ancora la maturazione definitiva ma potrebbe dargli delle armi in più in questa difficoltà nel senso che se torneranno alcuni giocatori io penso che sarà il sistema di riferimento”.