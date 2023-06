CdS, Salvione: "Sousa in pole, ma non è fatta. Non escludo sorprese..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online: "Questione panchina? Il Napoli batte più strade, un club come quello azzurro non può essere che legato a diverse opzioni. C’è stato un colloquio positivo con Sousa il quale, al momento, sembra essere più avanti rispetto ai contendenti. Non credo, tuttavia, che sia un discorso chiuso. Non escludo che possa esserci ancora qualche sorpresa. Siamo giunti ai momenti decisivi per la corsa alla panchina azzurra ed ogni sviluppo potrebbe risultare fondamentale anche per il mercato del club”.