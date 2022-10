Cds, Salvione su Ndombele: "Qualità indiscutibili, può diventare un'arma decisiva"

"Tanguy consentirà al Napoli di effettuare un passo in avanti, può spostare gli equilibri delle partite".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’.

Settimana altalenante per le italiane in Europa? "In casa Lazio e Roma ci sono dei problemi. I biancocelesti non riescono a trovare continuità in Europa League, dal punto di vista mentale manca qualcosa. I giallorossi, invece, sono stati inferiori al Betis, stanno pagando la scarsa vena in fase realizzativa. Ma questa squadra ha le capacità per rialzarsi e far bene. In campionato andranno a caccia di un risultato positivo".

Pensieri sulla trasferta del Napoli a Cremona? Quali saranno le possibili scelte di Spalletti? "Luciano apporterà qualche modifica all'undici titolare. Ostigard al posto di Kim, Ndombele sostiuirà l'infortunato Zielinski. Politano e Simeone, inoltre, partiranno dal 1'. Sarà un esame rilevante per la maturità del Napoli: se quest'ultimo non sottovalutarà la Cremonese, avrà effettuato uno step in avanti dal punto di vista mentale".

De Laurentiis ha creato un gruppo basato sulla personalità dei calciatori... "Lo scouting azzurro valuta probabilmente anche l'aspetto personale. Il Napoli ha perso i leader della scorsa stagione, è stata necessaria una rifondazione. È fondamentale che siano stati ingaggiati calciatori fantastici dal punto di vista umano".

Spalletti dovrà gestire la staffetta tra Mario Rui e Olivera... "Il portoghese è diventato cruciale nella fase di costruzione del Napoli, sta giocando ad altissimi livelli. Ma anche Olivera ha sfornato un'ottima prestazione con l'Ajax. Luciano gestirà i due calciatori in base ai momenti della stagione e al livello degli avversari. Cambiando qualche pedina e lavorando sulla stessa organizzazione di gioco, il tencico può contare su tante alternative per apportare alcune modifiche. La panchina dei partenopei è di assoluto valore, l'allenatore ha la possibilità di ruotare senza problemi".

Quando sarà intavolato il rinnovo del tecnico? "Non credo che attualmente sia una tematica cruciale. Probabilmente giungerà anche il momento adeguato per discutere del prolungamento. È un 'maestro' ed insegna calcio, come riferito anche da Kvara. Mi aspetto che condurrà alcuni calciatori come Lozano ad altissimi livelli. Ma anche Ndombele, perché può diventare un'arma decisiva per gli azzurri nel corso della stagione. Tanguy consentirà al Napoli di effettuare un passo in avanti, può spostare gli equilibri delle partite, le sue qualità sono indiscutibili".

Che ti aspetti da Inter, Juve e Milan? "I nerazzurri somo a caccia di conferme con il Sassuolo. Inzaghi conterà su Onana, sarà una scelta rilevante per il futuro della stagione dell'Inter. I bianconeri, invece, potrebbero ipotizzare un'incredibile rimonta, se dovessero vincere con i rossoneri. Si tratta di una grande occasione per la Juve di effettuare un possibile rilancio in vista del futuro".

Giudizio sui divieti imposti dal Qatar per i Mondiali? È corretto assistere a questo spettacolo poco civile? "Credo ci sia poco da commentare. Sono situazioni spiacevoli, a cui non si vorrebbe assistere. Sarà un calendario divertente dal punto di vista degli orari, sarebbe stato bello guardare le eventuali partite dell'Italia. Mi auguro che saranno rispettati tutti i diritti civili nella tranquillità e nella trasparenza assolute".