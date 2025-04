CorSera, Dallera: "Che fastidio le voci su Conte! Perché non dovrebbe restare?"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Daniele Dallera, responsabile pagine sportive del Corriere della Sera: “Il Napoli deve essere sempre competitivo, con Conte lo è e lo sarà sempre di più. Mi infastidiscono, da estimatore del Napoli e di Conte, queste voci che danno l’allenatore partente qualora non si vincesse lo scudetto oppure arrivassero offerte. A me poi le minestre riscaldate non piacciono. Certo, la Juventus resta una realtà e un pensiero molto forte che a Torino hanno.

Rispetto la Juve ed i suoi tifosi, la società cerca un rilancio tormentato ed ha trovato una nuova personalità nelle ultime gare, ma Conte credo sia giusto resti a Napoli. Sono convinto che stasera il Napoli tornerà a -3 dall’Inter, la squadra azzurra ha un buon passo ed ha giornate più abbordabili rispetto all’Inter che ha pensieri molto occupati dal Bayern e dalla Champions. Sarà un finale avvincente, come non si vedeva da tempo quindi godiamocelo”.