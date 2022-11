Corsera, Nerozzi: "FIGC e Procura Federale aspettano i processi? Hanno la coda di paglia"

"Allegri posizione più solida? Elkann è stato molto chiaro".

TuttoNapoli.net

Nel corso 'Tutti Convocati' su Radio 24, il giornalista del Corriere di Torino e Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi si è espresso così sulle ultime vicende bianconere: "Secondo me la FIGC e la Procura Federale hanno la coda di paglia quando dicono di aspettare i processi prima di trarre giudizi. Da Calciopoli in poi, non è mai stata riformata la Procura Federale.

Allegri posizione più solida? Elkann è stato molto chiaro. Verrà rimesso mano al management sportivo, ma dopo il 18 gennaio, quando ci sarà l'assemblea dei soci in cui verrà ratificato il nuovo cda".