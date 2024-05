CorSera, Scozzafava: “Altro che Milan, Conte ha in testa solo il Napoli”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La clausola di tutela è per Conte e per De Laurentiis. In questo caso specifico parliamo di un’operazione che chiede un investimento economico molto importante. Serve tempo e serve una riflessione approfondita. Le volontà possono convergere, c’è tutta la volontà da parte di Conte di diventare protagonista di una nuova sfida e la volontà di De Laurentiis di affidarsi ad un uomo che ha una garanzia tecnica più importante.

La settimana scorsa ho intervistato Spalletti che è convinto che l’organico del Napoli sia fortissimo, questo Napoli è quasi lo stesso che ha vinto lo scudetto. De Laurentiis, però, deve affidare la guida di questa squadra che ha bisogno di essere gestita e che ha bisogno di lavorare con un maestro di campo come Conte. Nulla tolgo agli altri allenatori che pure piacciono molto al Napoli come Pioli e Gasperini. Il Napoli però ha necessità di chiudere e di avviare la nuova stagione. Conte non è in orbita Milan, ha in testa solo il Napoli. La sfida Napoli gli piace”.