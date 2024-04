CorSera, Scozzafava: “Conte e il Napoli sono pronti a trovare una convergenza”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“La storia di Antonio Conte è una garanzia, quello che ha fatto da giocatore e da allenatore è straordinario. In molti dimenticano quello che ha fatto con la Nazionale Italiana, il palmares parla per lui. De Laurentiis vuole Conte sulla panchina del Napoli, già c’è stato un primo contatto qualche mese fa e a quel tempo Conte gli disse che ne avrebbero parlato per la prossima stagione. Lui già conosce fatti e condizioni, non possiamo dire che la trattativa è conclusa ma possiamo dire che le due parti sono pronte a trovare la convergenza. Nel momento in cui De Laurentiis prende Manna come direttore sportivo sceglie per il Napoli una mini rivoluzione, l’obiettivo è quello di trovare i nuovi Osimhen e Kvaratskhelia. Napoli è una delle piazze che stuzzicano Conte, vuole restare in Italia e stare vicino alla famiglia”.