CorSera smaschera Gattuso: "Allo scontro per andare al Tottenham, non per gli acquisti..."

Molti dirigenti di serie A hanno chiamato la Fiorentina per complimentarsi dopo l’addio a Rino Gattuso. Avete fatto bene a non sottostare ai ricatti di Mendes, il messaggio, racconta quest'oggi il Corriere della Sera raccontando che in realtà alla base dell’insanabile frattura non ci sarebbero state le pressioni di Rino affinché il club viola acquistasse elementi gestiti dal suo agente, ma che lo scontro tra il tecnico e Commisso non sia stato affatto casuale, quasi ci fosse un disegno: rompere il contratto già firmato e volare al Tottenham (il quale, guarda caso, in quelle ore ha mollato improvvisamente Fonseca dopo avere raggiunto un’intesa verbale per un accordo biennale).